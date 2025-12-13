Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Rayakan Milad ke-8, BPKH Raih WTP 7 Kali Hingga Dana Kelolaan Tembus Rp 179 Triliun

Sabtu, 13 Desember 2025 – 12:19 WIB
Rayakan Milad ke-8, BPKH Raih WTP 7 Kali Hingga Dana Kelolaan Tembus Rp 179 Triliun - JPNN.COM
perayaan Milad ke-8 BPKH dengan mengusung tema Boosting Trust, Building The Future di Balai Sarbini, Jakarta, pada Kamis (12/12). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengungkapkan dana kelolaan badan pemerintah terus menunjukkan tren pertumbuhan positif.

Pada 2025, dana kelolaan diproyeksikan mencapai hampir Rp 179 triliun. Angka itu meningkat lebih dari 60 persen dibandingkan awal pembentukan BPKH.

Nilai manfaat yang dihasilkan pun diperkirakan menembus lebih dari Rp 12 triliun.

Baca Juga:

Hal itu dia ucapkan dalam perayaan Milad ke-8 dengan mengusung tema Boosting Trust, Building The Future di Balai Sarbini, Jakarta pada Kamis (12/12).

“BPKH telah menyalurkan lebih dari Rp 1,27 triliun untuk program kemaslahatan umat yang mencakup pelayanan ibadah haji, pendidikan, dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, penguatan ekonomi umat, sarana-prasarana ibadah, serta bantuan tanggap darurat bencana,” ungkap Fadlul.

Dalam delapan tahun, BPKH berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali berturut-turut.

Baca Juga:

BPKH menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola, meningkatkan nilai manfaat dana haji, serta memperluas kolaborasi strategis dan transformasi digital guna menjaga keberlanjutan pembiayaan haji.

“Delapan tahun ini adalah fondasi. Ke depan, kami berkomitmen menjaga pengelolaan keuangan haji agar tetap aman, efisien, dan berkelanjutan demi kemaslahatan jemaah dan umat,” kata Fadlul.

Pada 2025, dana kelolaan diproyeksikan mencapai hampir Rp 179 triliun, meningkat lebih dari 60 persen dibandingkan awal pembentukan BPKH.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BPKH  WTP  Dana haji  perhotelan 
BERITA BPKH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp