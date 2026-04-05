Rayakan Paskah, Kalakarta dan Clarisse Callista Rilis Lagu Ziarah

Minggu, 05 April 2026 – 12:39 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kolektif Musik Kalakarta resmi menandai debutnya di industri musik Indonesia dengan merilis single perdana berjudul Ziarah pada Minggu (5/4).

Peluncuran ini dinilai spesial karena bertepatan dengan perayaan hari raya Paskah.

Dalam lagu ini, Kalakarta menggandeng penyanyi muda Clarisse Callista, jebolan X-Factor Indonesia 2024 yang tengah naik daun di media sosial.

Lirik lagu diadaptasi dari puisi karya Christopher William yang dimuat dalam buku terbarunya berjudul Sebuah Bisul Kecil.

"Lagu ini merupakan sebuah montase batin yang menggambarkan perjalanan iman manusia dalam merasakan kasih Tuhan," kata Christopher William, Minggu (5/4).

Dia mengungkapkan, ide lagu ini muncul saat ia melewati Pintu Suci di Vatikan pada akhir 2025, yang bertepatan dengan Tahun Yubileum Gereja Katolik.

"Ide membuat lagu ini pertama kali terbersit saat saya melewati Pintu Suci di Vatikan. Akhirnya ide ini saya garap Bersama Sergius Derick Adeboi dan Clarisse," ujarnya.

Secara musikal, lagu Ziarah dikemas dalam balutan aransemen pop ballad yang kental dengan nuansa musikalisasi puisi.