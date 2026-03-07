Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan

Rayakan Ramadan, Kata Oma Gandeng NBJ & Opick Gelar Ngabuburit Lintas Generasi

Sabtu, 07 Maret 2026 – 10:20 WIB
Rayakan Ramadan, Kata Oma Gandeng NBJ & Opick Gelar Ngabuburit Lintas Generasi - JPNN.COM
Kata Oma berkolaborasi dengan komunitas Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) dan penyanyi religi Opick dalam acara ngabuburit. Foto: Tim Kata Oma

jpnn.com - JAKARTAKata Oma, brand camilan di bawah naungan PT United Family Food (UNIFAM), berkolaborasi dengan komunitas Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) dan penyanyi religi Opick menghadirkan “Kata Oma Ngabuburit Bareng Jakarta” di Azalia Hall, Rabu (4/3).

Acara tersebut dirancang sebagai wadah silaturahmi bagi warga Jakarta di tengah suasana bulan suci Ramadan. Dengan konsep bernyanyi bersama, Kata Oma ingin memberikan pengalaman ngabuburit yang hangat bagi lintas generasi.

Strategic Business UF3 (Kata Oma) Furiyanti menilai NBJ memiliki kesamaan visi dengan brand di bawah naungannya. Furi menilai NBJ memiliki rekam jejak yang sangat kuat dalam menarik antusiasme massa. 

Baca Juga:

Dia menilai komunitas ini merupakan wadah yang tepat untuk menyebarkan nilai-nilai positif secara luas.

"NBJ ini kami lihat sebuah komunitas yang lagi happening banget, menarik massa dan bahkan viral. Kami melihat kecocokan bermitra untuk sesuatu yang baik di ruang inklusif ini," kata Furi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Furi menekankan misi mereknya selaras dengan kebutuhan masyarakat akan interaksi sosial yang berkualitas.  Oleh karena itu, kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan antarindividu di tengah kesibukan harian.

Baca Juga:

"Misi Kata Oma mendekatkan orang-orang agar berelasi baik dengan keluarga dan teman. Hidup tak selalu mudah kalau dijalani sendiri, maka kita perlu saling dukung," tuturnya.

Kerja sama antara kedua pihak ini diketahui sudah terjalin sejak beberapa ajang sebelumnya. Sebelum momen Ramadan, Kata Oma dan NBJ sempat berkolaborasi dalam peringatan Hari Ibu, yang melibatkan hubungan orang tua dan anak.

Menyemarakkan Ramadan, Kata Oma berkolaborasi dengan NBJ dan Opick menghadirkan Kata Oma Ngabuburit Bareng Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kata Oma  Opick  NBJ  Ramadan 
BERITA KATA OMA LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp