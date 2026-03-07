Rayakan Ramadan, McDonald’s Indonesia Hadirkan Beragam Kegiatan Open House

jpnn.com, JAKARTA - Selama lebih dari tiga dekade hadir di tanah air, McDonald's Indonesia menjadikan Ramadan bukan sekadar musim promosi, tetapi juga momentum berbagi.

Tahun ini, semangat itu kembali diwujudkan lewat sejumlah kegiatan sosial, dengan program Safari Dongeng Ramadan (SADORA).

Program yang pertama kali digelar pada 2003 itu telah menjangkau lebih dari 200 ribu anak di berbagai daerah.

Pada Ramadan 2026, jangkauan SADORA diperluas secara signifikan, mencakup 51 kabupaten dan kota di 19 provinsi.

Kegiatan berlangsung mulai 26 Februari hingga 15 Maret dengan menghadirkan sesi dongeng interaktif menjelang waktu berbuka puasa.

Lewat cerita yang dibawakan secara ringan dan menghibur, anak-anak diajak memahami nilai empati, rasa syukur, serta kepedulian terhadap sesama.

Tahun ini, tema yang diangkat menyoroti pentingnya kebaikan terhadap semua makhluk hidup—mulai dari manusia, hewan, hingga lingkungan sekitar.

Tak hanya menyasar anak-anak, program ini juga memberi ruang bagi keluarga.