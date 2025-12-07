Rayakan Satu Dekade Mengukir Pertumbuhan, Shopee Hadirkan Fuji hingga Batik Kanthil & Kintakun Sambut Puncak 12.12 Birthday Sale

jpnn.com, JAKARTA - Berjuta cerita telah lahir di Shopee selama satu dekade ini. Ada bisnis yang lahir dari mimpi sederhana, ada pengguna yang menemukan cara baru memenuhi kebutuhan, dan ada kreator yang sukses membangun audiens lewat konten pertamanya.

Puncak 12.12 Birthday Sale pada 12 Desember 2025 akan menjadi momen perayaan untuk seluruh ekosistem yang telah berkontribusi dalam perjalanan ini.

Berbagai penawaran menarik, kejutan dan kolaborasi eksklusif, hingga kisah-kisah inspiratif dalam video spesial hadir untuk merayakan sepuluh tahun pertumbuhan dan dampak yang tercipta bersama para pengguna, pelaku usaha, kreator, dan mitra di Shopee.

Senior Director of Business Development Shopee Indonesia Adi Rahardja mengatakan, perjalanan sepuluh tahun ini bukan hanya tentang Shopee, melainkan tentang mereka yang turut berkontribusi dan tumbuh bersama Shopee.

Melihat teknologi fitur, dan program yang Shopee hadirkan membuka jalan bagi pengguna untuk berkembang.

“Hal ini sangat berarti bagi pengusaha. Di momen satu dekade ini, kami merayakan pencapaian melalui berbagai rangkaian, seperti diluncurkannya serial dokumenter ‘Melestarikan Warisan Budaya’ di YouTube Shopee Indonesia, promo menarik sepanjang kampanye 12.12 Birthday Sale, serta keseruan lainnya sebagai bentuk apresiasi bagi seluruh ekosistem yang telah mempercayai kami,” ungkap Adi Rahardja.

Shopee sangat berterima kasih kepada seluruh pengguna, UMKM dan brand lokal, para kreator, serta mitra bisnis yang telah bersama sepanjang 10 tahun ini.

“Dukungan Anda semua adalah bagian terpenting dari perjalanan kami. Kami berharap kampanye 12.12 ini bisa menjadi bentuk apresiasi kami dan membawa kebahagiaan lebih kepada setiap orang yang telah menjadi bagian dari keluarga Shopee,” pungkas Adi.