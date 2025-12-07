Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Rayakan Satu Dekade Mengukir Pertumbuhan, Shopee Hadirkan Fuji hingga Batik Kanthil & Kintakun Sambut Puncak 12.12 Birthday Sale

Minggu, 07 Desember 2025 – 09:30 WIB
Rayakan Satu Dekade Mengukir Pertumbuhan, Shopee Hadirkan Fuji hingga Batik Kanthil & Kintakun Sambut Puncak 12.12 Birthday Sale - JPNN.COM
Puncak 12.12 Birthday Sale pada 12 Desember 2025 akan menjadi momen perayaan untuk seluruh ekosistem yang telah berkontribusi dalam perjalanan ini. FOTO: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Berjuta cerita telah lahir di Shopee selama satu dekade ini. Ada bisnis yang lahir dari mimpi sederhana, ada pengguna yang menemukan cara baru memenuhi kebutuhan, dan ada kreator yang sukses membangun audiens lewat konten pertamanya. 

Puncak 12.12 Birthday Sale pada 12 Desember 2025 akan menjadi momen perayaan untuk seluruh ekosistem yang telah berkontribusi dalam perjalanan ini. 

Berbagai penawaran menarik, kejutan dan kolaborasi eksklusif, hingga kisah-kisah inspiratif dalam video spesial hadir untuk merayakan sepuluh tahun pertumbuhan dan dampak yang tercipta bersama para pengguna, pelaku usaha, kreator, dan mitra di Shopee.

Baca Juga:

Senior Director of Business Development Shopee Indonesia Adi Rahardja mengatakan, perjalanan sepuluh tahun ini bukan hanya tentang Shopee, melainkan tentang mereka yang turut berkontribusi dan tumbuh bersama Shopee. 

Melihat teknologi fitur, dan program yang Shopee hadirkan membuka jalan bagi pengguna untuk berkembang.

“Hal ini sangat berarti bagi pengusaha. Di momen satu dekade ini, kami merayakan pencapaian melalui berbagai rangkaian, seperti diluncurkannya serial dokumenter ‘Melestarikan Warisan Budaya’ di YouTube Shopee Indonesia, promo menarik sepanjang kampanye 12.12 Birthday Sale, serta keseruan lainnya sebagai bentuk apresiasi bagi seluruh ekosistem yang telah mempercayai kami,” ungkap Adi Rahardja.

Baca Juga:

Shopee sangat berterima kasih kepada seluruh pengguna, UMKM dan brand lokal, para kreator, serta mitra bisnis yang telah bersama sepanjang 10 tahun ini. 

“Dukungan Anda semua adalah bagian terpenting dari perjalanan kami. Kami berharap kampanye 12.12 ini bisa menjadi bentuk apresiasi kami dan membawa kebahagiaan lebih kepada setiap orang yang telah menjadi bagian dari keluarga Shopee,” pungkas Adi.

Puncak 12.12 Birthday Sale pada 12 Desember 2025 akan menjadi momen perayaan untuk seluruh ekosistem yang telah berkontribusi dalam perjalanan ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Usaha  pelaku usaha  Inovasi  brand lokal  batik  UMKM  brand 
BERITA USAHA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp