Lifestyle - Hobi

Rayakan Spirit Endless Summer Lewat Koleksi Footwear Limited Edition

Selasa, 26 Mei 2026 – 11:21 WIB
Koleksi footwear limited edition hadir membawa semangat endless summer lewat desain playful dan modern. Foto: Melissa

jpnn.com, JAKARTA - Melissa menghadirkan koleksi footwear limited edition hasil kolaborasi dengan GANNI untuk merayakan semangat endless summer khas Copenhagen.

Koleksi tersebut resmi diperkenalkan di Indonesia melalui global launch yang digelar di Plaza Senayan, Jakarta, pada 18 Mei 2026.

Kolaborasi Melissa x GANNI menjadi pertemuan antara identitas desain khas kedua brand yang dikenal memiliki karakter playful, expressive, dan modern.

Melissa sendiri merupakan brand footwear asal Brasil, yang dikenal lewat inovasi jelly shoes ikonik sejak didirikan pada 1979.

Selama lebih dari empat dekade, Melissa aktif menghadirkan kolaborasi bersama berbagai nama besar dunia fesyen dan seni.

Selain desain yang khas, Melissa juga dikenal melalui komitmennya terhadap sustainability dengan penggunaan material Melflex® yang fleksibel, vegan certified, dan dapat didaur ulang.

Head Marcom 707 Company, Sara Calista, mengatakan semangat carefree khas Copenhagen dalam koleksi ini dinilai dekat dengan gaya hidup masyarakat Indonesia yang santai dan ekspresif.

“Melalui warna playful, desain ringan, dan siluet yang easy to wear, Melissa x GANNI hadir sebagai interpretasi style yang effortless sekaligus relevan dengan personal style yang makin ekspresif,” ujar Sara, dalam keterangannya, Selasa (26/5).

