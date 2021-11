Rayakan Ulang Tahun ke-50, Bogasari Ajak UMKM dan Generasi Muda Bikin Semua Bisa

jpnn.com, JAKARTA - PT Indofood Sukses Makmur Tbk Grup Bogasari mencapai usia 50 tahun, tepat pada 29 November 2021.

Untuk merayakan hari jadinya, Bogasari menghadirkan Virtual Bogasari Expo (Bogex) dengan tema ‘Unleash The Bikiners’.

Bogasari mengajak pelaku UMKM, industri kuliner, keluarga Indonesia, bahkan generasi muda untuk jadi bagian dari ‘Bikiners’, yang #BikinSemuaBisa dalam menemukan kuliner kreasi baru out of the box apa pun, yang mereka mau, baik untuk memasak di rumah ataupun untuk membuka usaha dengan menggunakan bahan dasar terigu.

Bogex tahun ini bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai daerah dan akan berlangsung mulai Desember 2021 hingga Maret 2022.

“Kami mengajak para pelaku UMKM, industri kuliner, keluarga Indonesia, dan generasi muda untuk bersama-sama #BikinSemuaBisa maju menghadapi masa depan yang penuh kesempatan baru. Kami melihat usaha makanan berbahan dasar terigu tumbuh pesat dengan didukung kehadiran transformasi digital serta besarnya potensi generasi muda," ujar Senior Vice President Marketing Grup Bogasari Ivo Ariawan

"Mari kita jadikan momen ini untuk belajar, meningkatkan keterampilan, mengembangkan potensi, dan menyiapkan diri untuk menjadi generasi yang bisa memajukan industri kuliner kita," imbuh Ivo.

Bogasari percaya bahwa hal tersebut menunjukkan besarnya peluang usaha makanan berbasis tepung terigu dan terbuka bagi siapa saja, termasuk generasi muda dalam berkreasi.

“Harapan kami, virtual Bogasari Expo #BikinSemuaBisa dapat menjadi sumber inspirasi dan merangsang kreativitas generasi muda sebagai young foodpreneur. Kami ingin hadir sebagai bagian dari generasi emas ini serta mendukung mereka dalam membangun industri kuliner kita, tepatnya di kancah global," seru Ivo.(chi/jpnn)