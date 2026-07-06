Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Rayakan Ultah di Thailand, Ria Ricis Cerita Begini

Senin, 06 Juli 2026 – 12:55 WIB
Rayakan Ultah di Thailand, Ria Ricis Cerita Begini - JPNN.COM
Ria Ricis. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber sekaligus aktris Ria Ricis baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-31 pada 1 Juli lalu.

Di ulang tahunnya kali ini, dia memilih merayakannya dengan putri sematawayangnya, Moana, dan timnya dengan menggelar acara privat di pantai Thailand.

Ria Ricis lantas mengungkapkan alasan dirinya memilih Thailand sebagai destinasinya merayakan momen pertambahan usianya kali ini.

Baca Juga:

Dia mengaku ingin kembali menikmati suasana laut yang tenang di tengah kesibukannya.

"Aku pengin banget melaut, karena, kan, sudah lama enggak kelaut, nih. Jadi, pengin balik lagi ke laut yang agak tenang, yang agak sepi lah," ujar Ria Ricis di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru baru ini.

"Karena kebiasaannya kan kalau misalnya dimana-mana tuh kaya Bali atau Bajo, Bogor, curug, begitu-begitu kan sudah pasti ramai, kan. Jadi, aku penginnya tuh yang sepi-sepi yang sekiranya orangnya sedikit-sedikit saja," sambungnya.

Baca Juga:

Dia bahkan menyebut perayaan ulang tahunnya kali ini terasa sempurna.

Pasalnya pemain film Thaghut itu bisa merayakannya bersama orang-orang terdekatnya secara intim.

YouTuber sekaligus aktris Ria Ricis baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-31 pada 1 Juli lalu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ria ricis  Moana  YouTuber  Ulang Tahun 
BERITA RIA RICIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp