Rayakan Ultah ke-28, Super Indo Kenalkan Buah Lokal Kepada Ajak Anak-Anak

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang ke-28, Super Indo menghadirkan program edukatif bertajuk “Rayakan Buah Lokal”.

Kegiatan itu diikuti oleh 28.000 siswa Sekolah Dasar (SD) di seluruh gerai Super Indo di empat kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya.

Melalui program ini, Super Indo mengajak anak-anak Indonesia untuk lebih mengenal ragam buah lokal sekaligus menumbuhkan kebiasaan hidup sehat sejak dini.

Donny Ardianta Passa, Vice President of Buying & Indirect Procurement Super Indo mengatakan perjalanan ini adalah bukti komitmennya untuk senantiasa hadir lebih dekat dengan pelanggan, mitra, dan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan perusahaan, yaitu membuat makanan sehat mudah diakses kapan saja dan di mana saja, Super Indo ingin memberikan perayaan yang berbeda, dengan menghadirkan pengalaman edukatif yang menyenangkan sekaligus memperkuat nilai kebersamaan.

"Harapan kami, anak-anak sebagai Generasi Alpha dapat tumbuh dengan kebiasaan sehat, mengenal buah lokal sejak dini, dan menjadikan gaya hidup sehat sebagai bagian dari keseharian mereka di masa depan,” ungkapnya.

Anak-anak yang berpartisipasi dalam kegiatan ini merupakan bagian dari Generasi Alpha, yaitu generasi yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025 dan tumbuh di tengah pesatnya perkembangan era digital.

Mereka diperkirakan akan hidup dengan lebih banyak pilihan makanan sehat serta dukungan teknologi yang dapat membantu memantau gaya hidup.