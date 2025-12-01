Rayakan Ultah ke-8, Teman Bumil Resmi Ganti Nama dan Perluas Pendampingan

jpnn.com, JAKARTA - Teman Bumil menyampaikan komitmennya untuk memperluas jangkauan layanan. Perluasan ini ditandai dengan perubahan nama resmi menjadi Teman Bumil & Parenting yang akan disematkan di semua platform mulai Januari 2026.

Perubahan ini mencerminkan misi baru untuk mendampingi ibu di seluruh Indonesia, tidak hanya selama masa kehamilan dan balita, tetapi hingga masa tumbuh kembang anak mencapai usia 12 tahun atau masa prasekolah dan sekolah dasar.

VP PT Global Urban Esensial, Mohamad Salahuddin, menegaskan bahwa perubahan nama ini didorong oleh tantangan pengasuhan yang semakin kompleks di era digital.

"Kami ingin memperluas segmen karena kami punya misi membersamai ibu sampai anak masuk usia prasekolah dan sekolah dasar, atau sampai anak berusia 12 tahun. Proses mengasuh seorang anak selalu punya tantangan berbeda di semua tahapan usia," jelas Mohamad Salahuddin, Senin (1/12).

Berdasarkan survei internal Teman Bumil, salah satu kekhawatiran terbesar orang tua kini adalah menghadapi perubahan dunia yang serba cepat dan digital, termasuk risiko perubahan lingkungan sosial dan pergaulan anak.

"Teman Bumil & Parenting hadir mendampingi orang tua, dengan memberikan informasi yang benar, aman, dan bisa dipertanggungjawabkan karena kami selalu berpartner dengan dokter, psikolog atau expert lainnya," tambahnya.

Serangkaian acara dihadirkan menyambut ulang tahun ke-8 Teman Bumil. Dimulai dengan Media Day, pada 12 November 2025, berupa diskusi interaktif antara ahli. lembaga riset, dan partner brand yang mendukung perjalanan Teman Bumil.

Dalam kegiatan tersebut psikolog Ayoe Soetomo M.Psi menjelaskan, era teknologi saat ini memang menyebabkan perubahan besar dalam cara orang tua menerapkan pola asuh untuk anak.