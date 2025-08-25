Rayakan Ultah Putri Bungsu di Bali, Tengku Dewi Habiskan Biaya Sebegini

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Tengku Dewi belum lama ini menggelar perayaan ulang tahun pertama putri bungsunya, Zeya Savvanah Luv di Bali.

Perayaan ulang tahun anak bungsunya itu digelar dengan konsep Hawaii di sebuah beach club.

Bukan tanpa alasan, Tengku Dewi mengusung konsep tersebut karena terinspirasi dari kartun favorit anak-anaknya saat ini.

"Konsepnya itu kemarin Hawaiian. Jadi, Zeya sama Eshan itu lagi suka dengan Stitch, kartun Stitch begitu kan, itu kan, Hawaiian-Hawaiian begitu ya, pas banget kami lagi tinggal di Bali, ada pantainya juga," kata Tengku Dewi di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Ditanyai soal biaya pesta ulang tahun putri, mantan istri Andrew Andika itu enggan membeberkannya.

Tengku Dewi hanya bersyukur karena banyak teman menjadi pihak yang mendukung.

Meski begitu, pemain film Komedi Gokil 2 itu tidak menampik angkanya mencapai puluhan juta rupiah.

"Karena banyak yang kerja sama jadi enggak terlalu, enggak terlalu ini sih, enggak terlalu besar, karena aku juga di Bali lumayan banyak teman-teman ya, banyak yang support juga untuk ulang tahunnya Zeya, karena pertama kali begitu, kan," tutur Tengku Dewi.