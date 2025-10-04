Rayakan Ultimat3 Anniversary, Finally Found You! Luncurkan The Ultimate Concentrates

jpnn.com, JAKARTA - Brand skincare lokal Finally Found You! merayakan perjalanan tiga tahun dengan menggelar acara The Ultimat3 Anniversary di The H Club, SCBD, Jakarta.

Perayaan ini menjadi tonggak penting bagi Finally Found You!, bukan hanya untuk merefleksikan pencapaian selama tiga tahun terakhir, tetapi juga sebagai momen peluncuran resmi rangkaian terbaru The Ultimate Concentrates, inovasi skincare clinically-inspired yang menghadirkan solusi presisi untuk berbagai kebutuhan kulit.

Sejak didirikan oleh Putu Maharaja Segara Putra dan Frans Layendra pada 2022, Finally Found You! tumbuh pesat dengan visi merevolusi dunia skincare melalui sains, teknologi, dan juga bahan alami yang teruji efektif untuk kesehatan kulit.

Dalam waktu singkat, Finally Found You! telah merilis lebih dari 20 SKU, dengan lebih dari 1,5 juta pcs produk terjual, 98% tingkat kepuasan konsumen dari

seluruh platform penjualan,dan telah hadir di lebih dari 500+cabang modern trade di Indonesia.

“Inovasi selalu kami kedepankan,karena itu adalah bentuk kontribusi kami sebagai brand lokal untuk menggerakkan ekonomi. Melalui The Ultimate Concentrates dan kolaborasinya dengan para muse, kami juga berharap bisa memberikan solusi perawatan kulit dengan efikasi yang tinggi, sesuai dengan kebutuhan kulit masing-masing penggunanya," ungkap CEO Finally Found You! Maharaja.

The Ultimate Concentrates hadir sebagai konsentrat anti-aging dengan konsentrasi bahan aktif unggulan dan tingkat efikasi yang lebih tinggi dibanding serum pada umumnya.

Hadir dalam empat varian, masing-masing varian diformulasikan dengan komposisi bahan alami dan bahan aktif terpilih untuk memecahkan masalah kulit secara spesifik.