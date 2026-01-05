Rayakan Usia ke-54, Bluebird Group Hadirkan Promo Spesial

Sabtu, 09 Mei 2026 – 00:43 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka ulang tahun ke-54, PT Blue Bird Tbk menghadirkan berbagai promo spesial perjalanan bagi pelanggannya.

Promo yang diberikan hampir semua layanan Bluebird mulai dari taksi, pengiriman, hingga sewa kendaraan mobil.

Melalui aplikasi MyBluebird, pelanggan mendapatkan diskon 54 persen untuk layanan Bluebird.

Selain itu, ada diskon hingga Rp54.000 untuk layanan Silverbird dan pengiriman diskon hingga Rp 20.000.

Bluebird juga memberikan pembayaran non-tunai (kartu kredit bank partner & e-wallet) dengan diskon 54 persen.

Perusahaan juga menghadirkan program langganan (subscription) cukup Rp 54 untuk mendapatkan diskon hingga Rp 1,2 juta

Untuk pemesanan melalui aplikasi Cititrans pelangga diberikan diskon hingga Rp30.000.

Sementara pemesanan dari WhatsApp untuk Goldenbird (airport transfer & sewa mobil) dengan harga mulai dari Rp 250.000 dan Bigbird (sewa bus) mulai dari Rp999.000