Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Rayhan Hannan Tidak Mau Puas, Bidik Peran Lebih Besar di Persija

Senin, 22 Juni 2026 – 11:21 WIB
Rayhan Hannan Tidak Mau Puas, Bidik Peran Lebih Besar di Persija - JPNN.COM
Bintang Persija Jakarta Rayhan Hannan. Foto: IG persija

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta memastikan masa depan Rayhan Hannan tetap berada di ibu kota setelah resmi memperpanjang kontrak hingga akhir musim 2028/2029.

Namun bagi Rayhan Hannan, kontrak baru bukanlah garis finis, melainkan awal untuk mengejar target yang lebih besar bersama Macan Kemayoran.

Kepercayaan yang diberikan manajemen Persija menjadi suntikan motivasi bagi pemain berusia 21 tahun tersebut untuk terus meningkatkan performa dan memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain penting tim.

Baca Juga:

Rayhan menegaskan dirinya siap memberikan kontribusi maksimal demi membantu Persija kembali menjadi kekuatan yang disegani dalam perburuan gelar.

"Persija dan Jakarta akan selalu menjadi rumah saya. Saya sangat senang dan bangga selalu menjadi bagian dari tim ini," ungkap Rayhan Hannan.

Gelandang berbakat itu juga optimistis masa depan cerah menanti Persija dalam beberapa musim ke depan.

Baca Juga:

"Bismillah, banyak hal-hal baik dan besar akan datang kepada kami dan saya akan memberikan yang terbaik," lanjutnya.

Perpanjangan kontrak ini menunjukkan Persija masih menaruh kepercayaan besar kepada pemain hasil binaan Elite Pro Academy (EPA).

Rayhan Hannan bertekad membayar kepercayaan Persija Jakarta usai diperpanjang kontraknya. Ia ingin berperan lebih besar bagi Macan Kemayoran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Persija Jakarta  Rayhan Hannan  Liga Indonesia 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp