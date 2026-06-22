Rayhan Hannan Tidak Mau Puas, Bidik Peran Lebih Besar di Persija

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta memastikan masa depan Rayhan Hannan tetap berada di ibu kota setelah resmi memperpanjang kontrak hingga akhir musim 2028/2029.

Namun bagi Rayhan Hannan, kontrak baru bukanlah garis finis, melainkan awal untuk mengejar target yang lebih besar bersama Macan Kemayoran.

Kepercayaan yang diberikan manajemen Persija menjadi suntikan motivasi bagi pemain berusia 21 tahun tersebut untuk terus meningkatkan performa dan memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain penting tim.

Rayhan menegaskan dirinya siap memberikan kontribusi maksimal demi membantu Persija kembali menjadi kekuatan yang disegani dalam perburuan gelar.

"Persija dan Jakarta akan selalu menjadi rumah saya. Saya sangat senang dan bangga selalu menjadi bagian dari tim ini," ungkap Rayhan Hannan.

Gelandang berbakat itu juga optimistis masa depan cerah menanti Persija dalam beberapa musim ke depan.

"Bismillah, banyak hal-hal baik dan besar akan datang kepada kami dan saya akan memberikan yang terbaik," lanjutnya.

Perpanjangan kontrak ini menunjukkan Persija masih menaruh kepercayaan besar kepada pemain hasil binaan Elite Pro Academy (EPA).