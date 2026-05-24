Raymond/Joaquin Batal Tampil di Singapore Open 2026, Ini Sebabnya

Minggu, 24 Mei 2026 – 19:19 WIB

jpnn.com, SINGAPURA - Pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin batal berlaga dalam ajang Singapore Open 2026.

Pelatih ganda utama Pelatnas Cipayung, Antonius Budi Ariantho mengungkapkan juara Australia Open 2025 itu urung bermain seusai Raymond mengalami cedera.

Menurutnya, pemain kelahiran 24 April 2004 itu selama persiapan tampil di Singapore Open 2026 mengalami rasa kurang nyaman di bagian lutut kiri.

Atas seluruh pertimbangan akhirnya pasangan ganda putra ranking 12 dunia itu ditarik keikutsertaanya dari ajang Singapore Open 2026.

“Satu minggu terakhir Raymond mengeluhkan kondisi lutut belakang sebelah kiri yang tidak enak. Sudah coba diterapi dan disesuaikan pola latihannya tapi kemarin di pemeriksaan terakhir jelang berangkat kondisinya masih ada rasa tidak nyaman," ungkap Antonius Budi Ariantho.

Pada awalnya, pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dijadwalkan menghadapi wakil China, Liang Wei Keng/Wang Chang di Singapore Open 2026.

Dengan mundurnya Raymond/Nikolaus, sektor Ganda Putra Indonesia pada ajang Singapore Open 2026 mengandalkan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Fajar/Fikri dijadwalkan akan menghadapi pasangan Taiwan, Fang-Chih Lee/Fang-Jen Lee. Adapun Sabar/Reza melawan wakil tuan rumah, Eng Keat Wesley Koh/Junsuke Kubo.