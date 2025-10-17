Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Razia Blok Hunian, Lapas Cipinang Serahkan Barbuk ke Bareskrim Polri

Sabtu, 16 Mei 2026 – 01:06 WIB
Razia Blok Hunian, Lapas Cipinang Serahkan Barbuk ke Bareskrim Polri - JPNN.COM
Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur Wachid Wibowo, Senin (21/7/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Wachid Wibowo menegaskan komitmen tegas dan tanpa kompromi dalam memberantas narkoba, handphone ilegal, serta berbagai bentuk pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan.

Komitmen tersebut kembali dibuktikan melalui respons cepat Lapas Cipinang dalam mendukung pengungkapan dugaan peredaran vape etomidate yang dikembangkan oleh Bareskrim Polri di salah satu tempat hiburan malam kawasan Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (6/3).

Dalam pengembangan kasus tersebut, aparat penegak hukum mendalami dugaan keterkaitan salah satu Warga Binaan Lapas Cipinang.

Baca Juga:

Menindaklanjuti informasi itu, jajaran Lapas Cipinang langsung bergerak melakukan koordinasi intensif bersama Bareskrim Polri serta memperkuat pengamanan internal guna memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban tetap terjaga.

Sebagai langkah konkret, jajaran pengamanan Lapas Cipinang melaksanakan razia dan pemeriksaan menyeluruh pada blok hunian Warga Binaan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas mengamankan alat komunikasi yang diduga berkaitan dengan perkara dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Baca Juga:

Selain itu, warga binaan yang diduga terkait langsung ditempatkan di Blok Restoratif guna kepentingan pengamanan, pengawasan, serta pendalaman lebih lanjut sebagai langkah antisipatif dan pengendalian situasi internal.

Wachid menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh proses penegakan hukum dan tidak akan memberikan ruang kompromi terhadap segala bentuk penyimpangan.

Lapas Cipinang menggelar razia dadakan pada setiap blok warga binaan dan bekerja sama dengan Bareskrim Polri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lapas Cipinang  Warga Binaan  Bareskrim Polri  Razia Narkoba 
BERITA LAPAS CIPINANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp