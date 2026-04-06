Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Razia Gabungan, Kalapas Banjarbaru Tegaskan Komitmen Berantas Narkoba dan HP Ilegal

Senin, 06 April 2026 – 17:27 WIB
Razia dan tes urine di Lapas Banjarbaru. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BANJARBARU - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjarbaru menggelar penggeledahan blok hunian serta tes urine bagi petugas dan warga binaan, Senin (6/4).

Kegiatan tersebut melibatkan aparat penegak hukum dari unsur TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.40 WITA itu dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Banjarbaru I Made Supartana, didampingi pejabat struktural dan seluruh jajaran pegawai.

Baca Juga:

Sejumlah personel turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut, yakni tiga personel dari Polsek Cempaka Polres Banjarbaru.

Selain itu, tiga personel dari Koramil 1006-07 Banjarbaru dan empat personel dari BNN Kota Banjarbaru juga turut hadir dalam pelaksanaan kegiatan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan apel persiapan dan pengarahan kepada seluruh petugas sebelum pelaksanaan penggeledahan.

Baca Juga:

Setelah itu, petugas melakukan penggeledahan pada blok hunian warga binaan Lapas Kelas IIB Banjarbaru untuk memastikan tidak adanya barang terlarang.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lapas Banjarbaru  Kalapas Banjarbaru  narkoba  Hp ilegal  Tes Urine  lapas Kelas IIB Banjarbaru 
BERITA LAPAS BANJARBARU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp