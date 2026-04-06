Razia Gabungan, Kalapas Banjarbaru Tegaskan Komitmen Berantas Narkoba dan HP Ilegal

Senin, 06 April 2026 – 17:27 WIB

jpnn.com, BANJARBARU - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjarbaru menggelar penggeledahan blok hunian serta tes urine bagi petugas dan warga binaan, Senin (6/4).

Kegiatan tersebut melibatkan aparat penegak hukum dari unsur TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.40 WITA itu dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Banjarbaru I Made Supartana, didampingi pejabat struktural dan seluruh jajaran pegawai.

Sejumlah personel turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut, yakni tiga personel dari Polsek Cempaka Polres Banjarbaru.

Selain itu, tiga personel dari Koramil 1006-07 Banjarbaru dan empat personel dari BNN Kota Banjarbaru juga turut hadir dalam pelaksanaan kegiatan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan apel persiapan dan pengarahan kepada seluruh petugas sebelum pelaksanaan penggeledahan.

Setelah itu, petugas melakukan penggeledahan pada blok hunian warga binaan Lapas Kelas IIB Banjarbaru untuk memastikan tidak adanya barang terlarang.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib).