Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Razia PETI di Kuansing Ricuh, Massa Serang Mobil Kapolres dan Pukul Wartawan

Selasa, 07 Oktober 2025 – 18:21 WIB
Razia PETI di Kuansing Ricuh, Massa Serang Mobil Kapolres dan Pukul Wartawan - JPNN.COM
Penampakan Mobil dinas Kapolres Kuansing kacanya sudah pecah diduga dilempar massa. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Aksi penertiban tambang emas ilegal (PETI) di Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Selasa (7/10), berubah ricuh.

Warga yang menolak razia menghadang rombongan aparat hingga menimbulkan kekacauan.

Sejumlah kendaraan dinas dirusak, sementara seorang wartawan menjadi korban pemukulan.

Baca Juga:

Ketegangan bermula saat aparat gabungan yang dipimpin Kapolres Kuansing AKBP Raden Ricky Pratidiningrat bersama Bupati Kuansing Suhardiman Amby tiba di lokasi tambang.

Ratusan warga menghadang rombongan di jalan desa, menolak kegiatan razia tambang emas tanpa izin.

Situasi memanas ketika massa mulai melempari kendaraan aparat.

Baca Juga:

Mobil dinas Kapolres, Kabag Ops, dan bus Polres Kuansing menjadi sasaran amuk warga.

Lemparan batu dan kayu menyebabkan kaca mobil pecah.

Mobil Kapolres Kuansing AKBP Raden Ricky Pratidiningrat diserang massa saat penertiban PETI yang ricuh. Seorang wartawan juga kena pukul.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ricuh  PETI  Kuansing  Kapolres Kuansing  AKBP Raden Ricky Pratidiningrat  Wartawan  razia PETI  Kericuhan 
BERITA RICUH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp