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Razman Arif Nasution Ditempatkan di Blok E, Pihak Lapas Cipinang Beri Penjelasan

Senin, 29 Juni 2026 – 00:00 WIB
Razman Arif Nasution Ditempatkan di Blok E, Pihak Lapas Cipinang Beri Penjelasan - JPNN.COM
Razman Arif Nasution saat menjenguk Medina Zein ke rumah tahanan Polda Metro Jaya, Selasa (12/7). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang memberi penjelasan soal penempatan Razman Arif Nasution di Blok E Lantai 1.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas I Cipinang Syarpani mengatakan bahwa hal tersebut bukan merupakan perlakuan khusus, melainkan bagian dari prosedur pelayanan kesehatan bagi warga binaan.

Keputusan diambil setelah hasil asesmen medis menunjukkan Razman Arif Nasution memiliki sejumlah kondisi kesehatan yang membutuhkan pengawasan.

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"Dalam konteks Razman Nasution, pihak lapas menyoroti kondisi yang bersangkutan baik fisik maupun kesehatan. Terkait kondisi fisik, Razman memiliki berat badan mencapai 120 kg," kata Syarpani dilansir Antara, Minggu (28/6).

Menurutnya, hasil diagnosis dokter spesialis di RSPAD Gatot Soebroto pada 19 Januari 2026 menyatakan bahwa Razman Arif Nasution mengalami penyumbatan pembuluh darah.

Selain itu, tim medis lapas menemukan adanya gejala stroke ringan dan gangguan kecemasan (anxiety).

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Saat ini, Razman Arif Nasution menempati sel bersama dua warga binaan yang kondisi kesehatannya juga bermasalah.

"Petugas menempatkannya pada lokasi yang memudahkan pemantauan medis maupun proses evakuasi apabila sewaktu-waktu diperlukan. Penempatan tersebut merupakan bagian dari pelayanan kesehatan dan perlindungan terhadap warga binaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan Kepdirjen Pemasyarakatan," jelas Syarpani.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang memberi penjelasan soal penempatan Razman Arif Nasution di Blok E Lantai 1.

Sumber Antara

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TAGS   Razman Arif Nasution  Razman Arif  Kasus Razman Arif Nasution  Hotman Paris 
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