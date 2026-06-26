Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Razman Arif Nasution jadi Penghuni Lapas Cipinang

Jumat, 26 Juni 2026 – 13:04 WIB
Razman Arif Nasution jadi Penghuni Lapas Cipinang - JPNN.COM
Razman Arif Nasution. Foto: Romaida/Dok. JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Razman Arif Nasution resmi menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur (Jaktim).

Razman masuk lembaga pemasyarakatan karena sudah berstatus terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea.

"Bahwa benar berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor : B-4374/M.1.11/Eku.3/06/2026 Tanggal 25 Juni 2026 6 Perihal Penerimaan Terpidana guna Pelaksanaan Putusan Pengadilan A.n Dr. H. RAZMAN ARIF NASUTION, S.H., S.Ag., M.A., (Ph.D)," kata Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Syarpani di Jakarta, Jumat (26/6).

Baca Juga:

Penerimaan tersebut dilakukan berdasarkan surat resmi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Proses penerimaan berlangsung pada Kamis (25/6) sekitar pukul 16.20 WIB. Adapun Razman diketahui terjerat perkara pelanggaran Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan," ujar Syarpani.

Baca Juga:

Selain pidana penjara, terpidana juga dikenakan denda sebesar Rp200 juta.

Dalam putusan tersebut ditegaskan apabila denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan sebagai pidana subsider.

Razman Arif Nasution menjadi penghuni Lapas Cipinang setelah berstatus terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Razman Arif Nasution  Hotman Paris Hutapea  Pencemaran Nama Baik  Cipinang 
BERITA RAZMAN ARIF NASUTION LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp