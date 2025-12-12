Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

RCTI+ dan TS Media Hadirkan Sportstive+, Luna Maya Antusias

Jumat, 12 Desember 2025 – 16:16 WIB
RCTI+ dan TS Media Hadirkan Sportstive+, Luna Maya Antusias - JPNN.COM
RCTI+ dan TS Media berkolaborasi strategis menghadirkan tayangan olahraga bertajuk Sportstive+. Foto: Dok. Tim RCTI+

jpnn.com, JAKARTA - RCTI+ dan TS Media berkolaborasi strategis menghadirkan tayangan olahraga bertajuk Sportstive+.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di MNC Conference Hall (MCH), iNews Tower, Jakarta, baru-baru ini.

CEO RCTI+, Valencia Tanoesoedibjo mengungkapkan alasan utama pihaknya tertarik berkolaborasi dengan Luna Maya dan Marianne Rumantir.

Baca Juga:

Selain alasan kedekatan personal kedua figur publik tersebut, dia melihat peluang besar dalam kerja sama ini.

Valencia Tanoesoedibjo mengaku ingin menciptakan role model baru bagi generasi muda melalui perpaduan konten olahraga (sports) dan hiburan (entertainment).

"Kami itu setiap kali menyajikan konten sports selalu mendapatkan hasil yang baik, baik konten sports internasional maupun lokal, di sini kami berpartner dengan TS Media di mana konsepnya lebih sportainment," kata Valencia Tanoesoedibjo di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baru-baru ini.

Baca Juga:

Menurutnya, konsep tersebut dirancang untuk menyentuh kalangan anak muda lebih luas.

"Bisa lebih fun, menghibur untuk pecinta sports dan entertainment, dan harapannya memperkuat RCTI+ di kalangan anak muda," imbuhnya.

RCTI+ dan TS Media berkolaborasi strategis menghadirkan tayangan olahraga bertajuk Sportstive+.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Luna Maya  RCTI  ts media  Sportstive 
BERITA LUNA MAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp