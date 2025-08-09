Reaksi Andre Rosiade Melihat Semen Padang kalah Melawan Persib Bandung

jpnn.com - Dewan Penasehat Semen Padang Andre Rosiade mengomentari kekalahan timnya saat melawan Persib Bandung di pekan pertama BRI Super League 2025/26.

Semen Padang takluk 0 – 2 pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8/2025) sore.

Andre mengatakan kalah adalah hal yang wajar dalam suatu pertandingan, tetapi yang paling penting adalah evaluasi dan pelajaran berharga yang diambil pemain eusai kekalahan ini.

“Kalah itu biasa dalam pertandingan, yang pasti kami puas sebagai tim,” kata Andre saat ditemui usai pertandingan.

Anggota DPR RI itu menuturkan, meski timnya kalah, para pemain bangga karena di laga perdana mereka melawan tim juara musim lalu, Persib Bandung.

Semen Padang bisa memberikan perlawanan dalam 90 menit jalannya pertandingan meski hasilnya belum memuaskan.

“Kami menghadapi juara Indonesia, dan melakukan perlawanan. Di babak kedua, kami mengepung pertandingan sepenuhnya, mengurung dan merepotkan juara Indonesia di kandangnya. Tim ini punya potensi,” ujarnya.

Setelah ini, Pelatih Semen Pada Eduardo Almeida akan mengevaluasi kesalahan dari para pemain. Apalagi, pada pertandingan berikutnya, Kabau Sirah akan menghadapi Dewa United FC, runner-up Liga 1 2024/25.