Reaksi Beragam Legenda Bertuah, Serial Televisi Pertama Indonesia yang Dibuat Menggunakan AI

Buto Ijo atau raksasa hijau yang penuh amarah mengayunkan tangannya saat tenggelam dalam lautan lumpur cokelat.

Sekilas, Buto Ijo dari cerita rakyat Jawa Legenda Timun Mas tersebut tampak seperti karakter yang dirancang oleh seorang animator.

Namun, bila dilihat lebih dekat, mungkin Anda menyadari bahwa video tersebut dibuat dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI).

Adegan-adegan itu merupakan bagian dari berasal dari salah satu episode program Legenda Bertuah, serial televisi pertama di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan AI untuk menciptakan gambar bergerak.

Season satu Legenda Bertuah, yang terdiri dari 14 episode, tayang pada bulan Januari di TRANS7.

Meskipun negara lain termasuk Tiongkok telah membuat acara televisi yang sepenuhnya dibuat oleh AI, serial Legenda Bertuah bisa jadi menandai sejarah televisi Indonesia, yang memicu reaksi beragam dari penonton.

Baca Juga: Menaker Yassierli Ingatkan Pekerja Tingkatkan Daya Saing Agar Siap Hadapi Perkembangan AI

Setiap episode, yang juga dapat ditonton online, menceritakan sejumlah cerita rakyat Indonesia.

"Keren sih, lumayan refresh dan nambah wawasan terkait legenda-legenda di Indonesia, biar anak-anak Gen Z dan Alpha juga bisa tahu," tulis seorang netizen di salah satu posting Instagram @legendabertuah.trans7.