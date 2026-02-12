Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Reaksi Bojan Hodak Seusai Persib Takluk 0-3 dari Ratchaburi

Kamis, 12 Februari 2026 – 08:02 WIB
Reaksi Bojan Hodak Seusai Persib Takluk 0-3 dari Ratchaburi - JPNN.COM
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTAPersib Bandung menyerah 0-3  kepada Ratchaburi pada leg pertama babak 16 besar AFC Champions League (ACL) II di Stadion Ratchaburi, Na Muang, Rabu (11/2). Persib menelan kekalahan dari Ratchaburi akibat dua gol Pedro Tana  dan satu gol Gabriel Mutombo.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengakui tim asuhannya tidak tampil sesuai harapan saat menghadapi Ratchaburi. Bojan menjelaskan pemain-pemainnya tidak maksimal sejak awal laga.

"Kami tidak memulai laga dengan baik dan sudah kebobolan dalam 10 menit pertama," kata Bojan pada laman Persib pada Kamis (11/2).

Baca Juga:

Pelatih berkebangsaan Kroasia itu menilai Persib kehilangan kendali di lini tengah pada babak kedua sehingga kebobolan dua gol.

Bojan mengatakan Thom Haye cs kerap gagal memenangkan bola kedua dan kurang waspada terhadap serangan balik lawan.

Faktor cuaca yang panas juga disebut kendala fisik yang menguras energi pemain-pemain Persib Bandung sepanjang pertandingan. 

Baca Juga:

"Sekarang kami perlu fokus selama tujuh hari ke depan untuk pertandingan berikutnya di Bandung. Saya berharap stadion akan tetap penuh seperti biasanya karena tidak mudah bermain di sana, dan pastinya performa kami harus lebih baik," jelas Bojan.

Hasil ini membuat Persib dihadapkan dengan misi berat harus lulus ke babak perempat final ACL II dengan menang minimal selisih empat gol pada leg kedua, pekan depan. (antara/jpnn)

Begini reaksi Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak seusai timnya dihajar Ratchaburi di ACL 2.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Ratchaburi  Bojan Hodak  ACL 2 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp