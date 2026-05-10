Reaksi Bojan Hodak Seusai Persib Taklukkan Persija

Senin, 11 Mei 2026 – 00:03 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Persija Jakarta dengan skor 2-1.

Kemenangan Persib ditentukan oleh dua gol yang dicetak Adam Alis, gelandang asli Jakarta.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan timnya tidak memainkan permainan terbaik mereka, tetapi kemenangan bisa diraih.

Sebelum duel dimulai, Hodak sudah memprediksi bahwa jalannya pertandingan akan berlangsung sengit.

Benar saja, tuan rumah Persija berhasil menguasai jalannya pertandingan dan bahkan mencetak gol pembuka di babak pertama.

"Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah, ini akan menjadi laga yang sangat sulit, ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras," kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga, Minggu (10/5/2026).

Meski pertandingan tidak berjalan sesuai rencananya, Hodak tetap senang karena timnya berhasil membawa pulang tiga poin.

Kemenangan ini sekaligus menjaga asa juara Super League 2025/26 yang tersisa dua pertandingan lagi.