Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Reaksi Bojan Hodak Seusai Persib Tersingkir dari ACL 2

Kamis, 19 Februari 2026 – 00:02 WIB
Reaksi Bojan Hodak Seusai Persib Tersingkir dari ACL 2 - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak dan pemain Andrew Jung dalam konferensi pers pascalaga AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/2). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan kekecewaannya karena tidak bisa membawa Maung Bandung melaju ke perempat final AFC Champions League Two atau ACL 2.

Perjuangan Persib harus terhenti di 16 besar ACL 2, setelah hanya menang 1-0 atas Ratchaburi FC pada leg kedua di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/2) malam

Gol yang dibuat Andrew Jung pada pertandingan itu tak cukup membawa Persib melaju ke babak selanjutnya.

Baca Juga:

Persib secara agregat kalah 1-3, setelah pada leg pertama menelan kekalahan 0-3 dari Ratchaburi FC di Stadion Ratchaburi, Na Muang, Thailand, Rabu (11/2).

Persib Bandung  harus mengubur mimpi bertarung di perempat final ACL 2.

"Saya rasa selama 45 menit pertama kami bermain dengan cukup baik. Mereka bertahan dengan 10 pemain. Kami bisa mencetak satu gol, ada satu gol juga yang dianulir dan memiliki beberapa peluang," kata Hodak seusai pertandingan, Rabu (18/2/2026) malam.

Baca Juga:

Pada pertandingan ini, Persib tidak tampil maksimal. Wasit menganulir satu dari dua gol yang tercipta di menit 6.

Selain itu, Persib juga harus tampil dengan 10 pemain di paruh kedua, setelah Uilliam Barros diusir wasit karena menekel pemain Ratchaburi. 

Begini komentar Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak setelah Persib gagal menembus babak perempat final ACL 2.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Vs Ratchaburi FC  ACL 2  Bojan Hodak  Persib Bandung  Liga Champions Asia 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp