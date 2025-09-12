Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Reaksi Eduardo Perez Setelah Persebaya Kalah dari Persib Bandung

Jumat, 12 September 2025 – 19:58 WIB
Reaksi Eduardo Perez Setelah Persebaya Kalah dari Persib Bandung - JPNN.COM
Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez dan Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari dalam konferensi pers pascalaga melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya pada pekan ke-5 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (12/9), berakhir dengan kemenangan Maung Bandung 1-0. 

Kemenangan Persib Bandung hadir lewat gol yang dicetak Uilliam Barros. Persebaya Surabaya terus melancarkan serangan pada laga itu, tetapi masih belum bisa mencetak gol. 

Hasil itu membuat Persebaya Surabaya gagal mencuri tiga poin dalam lawatannya ke markas Persib Bandung.

Pelatih Persebaya Eduardo Perez mengatakan anak asuhnya tidak tampil buruk pada laga sore ini. 

Meski timnya gagal meraih kemenangan, Perez tetap menghargai kerja keras yang ditampilkan pemain sampai penghujung waktu. 

“Saya senang dengan permainan tim walaupun hasilnya tentu mengecewakan karena seharusnya kami bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus, tetapi saya mengapresiasi semangat tim untuk terus berjuang sampai menit akhir,” kata Perez dalam konferensi pers pascalaga. 

Menurut dia, Persib Bandung tampil begitu baik pada babak pertama. Ada sejumlah peluang bagus, tetapi mampu ditepis Kiper Ernando Ari dengan baik.

Memasuki babak kedua, Perez menyebut itu menjadi milik Surabaya. Malik Risaldi cs juga membuat beberapa peluang, walaupun akhirnya mereka harus kebobolan lewat skema serangan balik Uilliam Barros. 

