JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Reaksi Jan Olde Riekerink Setelah Dewa United Keok dari Persib Bandung, Tren Negatif Berlanjut  

Sabtu, 22 November 2025 – 04:36 WIB
Pelatih Dewa United FC Jan Olde Riekerink dalam konferensi pers pascalaga BRI Super League 2025/26 melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Dewa United masih belum bisa keluar dari belenggu kekalahan. Mereka kembali gagal meraih kemenangan seusai kalah 0-1 dari Persib Bandung dalam lanjutan pertandingan BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/11/2025) malam.

Datang sebagai tamu, Dewa United tampil penuh ambisi. Namun, dalam 2x45 menit jalannya laga, tak ada satu pun peluang berbahaya yang mereka buat.

Tim asal Banten itu mulai menyerang justru saat tuan rumah tampil dengan 10 pemain, setelah Beckham Putra diganjar kartu kuning kedua.

"Kami sedang berada dalam periode yang kurang baik. Setelah pertandingan, saya tidak bisa begitu saja menyalahkan tim."

"Kami sudah menyusun rencana menghadapi Persib, karena dari pengalaman sebelumnya, ketika kami memberi mereka masalah secara taktis, mereka biasanya tidak punya solusi," kata Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink dalam konferensi pers pascalaga.

Juru taktik asal Belanda itu mengungkapkan permasalahan yang dialami timnya di tengah lapangan. Dewa United dianggap kurang berkreasi dan justru memberi ruang bagi lawan untuk menyerang.

"Namun, hari ini kami kurang mampu menciptakan peluang. Di babak pertama, ada beberapa bola yang kami arahkan ke belakang pertahanan mereka, terutama dari sisi kiri. Itu bagian dari strategi, tetapi kualitas umpan kami kurang baik," ucapnya.

Dalam pertandingan malam ini, Riekerink mengakui keunggulan Persib yang tampil solid dan tajam. Umpan-umpan panjang dilancarkan Maung Bandung sulit diantisipasi anak asuhnya.

Begini komentar pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink usai timnya kembali meraih kekalahan ke-5 nya di BRI Super League 2025/26.

