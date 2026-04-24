Reaksi Marcos Santos Setelah Arema FC Tahan Imbang Persib Bandung

jpnn.com - BANDUNG - Arema FC menjadi batu sandungan berikutnya bagi Persib Bandung dalam perburuan gelar juara BRI Super League 2025/26.

Persib gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 0-0 dengan Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Dalam 104 menit jalannya pertandingan, Arema FC minim membuat serangan. Namun, pertahanan mereka begitu kokoh sehingga menyulitkan Marc Klok cs mencetak gol.

Bagi Pelatih Arema FC Marcos Santos, skor imbang tanpa gol merupakan hasil yang adil dan memuaskan untuk timnya.

Marcos puas dan bangga karena para pemain Arema FC bisa menahan imbang Persib dan memblok setiap peluang Maung Bandung.

"Kami tahu betapa sulitnya bermain di sini. Jadi, saya bangga dengan tim saya, para pemain, atas dedikasi yang mereka tunjukkan," kata Santos dalam konferensi pers pascalaga, Jumat (24/4/2026) malam.

Santos mengaku, tidak mudah bermain di kandang Persib. Tuan rumah dengan segudang pemain bintangnya, mampu merepotkan lini pertahanan Arema. Beberapa kali, peluang emas tercipta. Namun, kiper Arema Lucas Frigeri yang kemudian jadi man of the match malam ini, berhasil memblokade setiap peluang tersebut.

"Ini pertandingan yang sulit. Kami menghadapi kandidat juara yang dipimpin oleh pelatih hebat, yang sudah memasuki musim ketiganya dengan dua gelar dan sedang berjuang untuk gelar ketiga," tambahnya.