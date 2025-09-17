Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Reaksi Mbappe Seusai Bawa Real Madrid Menang Atas Marseille di Liga Champions

Rabu, 17 September 2025 – 10:40 WIB
Reaksi Mbappe Seusai Bawa Real Madrid Menang Atas Marseille di Liga Champions - JPNN.COM
Kylian Mbappe mencetak dua penalti dalam laga Real Madrid vs Marseille di Liga Champions. Foto: Thomas Coex/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid mengalahkan Marseille dengan skor 2-1 pada pertandingan Liga Champions.

Pertandingan Real Madrid vs Marseille digelar di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (17/9).

Penyerang Real Madrid Kylian Mbappe mengatakan bahwa Los Blancos membawa semangat Liga Champions ke Santiago Bernabeu, saat menang dalam pertandingan tersebut.

"Kami membawa semangat Liga Champions ke Bernabeu. Kami selalu berharap untuk menang, dan hari ini kami berhasil melakukannya," kata Mbappe, dikutip dari laman resmi Real.

Marseille pada laga itu sempat unggul terlebih dahulu berkat gol Timothy Weah pada menit ke-22, sebelum penalti Mbappe menyamakan kedudukan untuk Real.

Tuan rumah kemudian membalikkan keadaan lewat penalti kedua Mbappe pada menit ke-81.

Dua gol penalti itu sekaligus membuat Mbappe kini telah mengoleksi 50 gol untuk Real Madrid.

Los Blancos sempat bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-72 setelah Dani Carvajal mendapat kartu merah.

Begini reaksi Kylian Mbappe setelah membawa Real Madrid menang 2-1 atas Marseille di Liga Champions.

