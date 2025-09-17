Reaksi Mbappe Seusai Bawa Real Madrid Menang Atas Marseille di Liga Champions

Rabu, 17 September 2025 – 10:40 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid mengalahkan Marseille dengan skor 2-1 pada pertandingan Liga Champions.

Pertandingan Real Madrid vs Marseille digelar di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (17/9).

Penyerang Real Madrid Kylian Mbappe mengatakan bahwa Los Blancos membawa semangat Liga Champions ke Santiago Bernabeu, saat menang dalam pertandingan tersebut.

"Kami membawa semangat Liga Champions ke Bernabeu. Kami selalu berharap untuk menang, dan hari ini kami berhasil melakukannya," kata Mbappe, dikutip dari laman resmi Real.

Marseille pada laga itu sempat unggul terlebih dahulu berkat gol Timothy Weah pada menit ke-22, sebelum penalti Mbappe menyamakan kedudukan untuk Real.

Tuan rumah kemudian membalikkan keadaan lewat penalti kedua Mbappe pada menit ke-81.

Dua gol penalti itu sekaligus membuat Mbappe kini telah mengoleksi 50 gol untuk Real Madrid.

Los Blancos sempat bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-72 setelah Dani Carvajal mendapat kartu merah.