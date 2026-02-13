Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Reaksi Mikel Arteta Setelah Arsenal Gagal Taklukkan Brentford

Jumat, 13 Februari 2026 – 14:20 WIB
Reaksi Mikel Arteta Setelah Arsenal Gagal Taklukkan Brentford - JPNN.COM
Pelatih Arsenal, Mikel Arteta. Foto: (REUTERS)

jpnn.com - JAKARTA - Arsenal gagal mengalahkan Brentford pada pekan ke-26 Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Gtech Community, Jumat dini hari WIB.

Noni Madueke (61’) membuat Arsenal memimpin lebih dahulu setelah dia menanduk bola dari umpan Piero Hincapie.

Namun, Brentford menyamakan kedudukan melalui Keane Lewis-Potter (71’) untuk membuat skor berakhir 1-1.

Baca Juga:

Hasil ini membuat Arsenal gagal menjaga jarak enam poin dari Manchester City yang menguntit di posisi kedua.

Jarak kedua tim saat ini makin dekat dengan empat poin. Namun demikian, Pelatih Arsenal Mikel Arteta meminta timnya tenang.

“Itulah yang harus kami lakukan,” kata Arteta setelah pertandingan dikutip dari laman resmi Arsenal, Jumat (13/2).

Baca Juga:

“Maksud saya, kami akan bersedia dan bersiap untuk memenangkan setiap pertandingan, dan satu-satunya hal yang dapat kami lakukan adalah fokus pada hal itu," tambahnya.

Arteta menolak penampilan kurang maksimal timnya di kandang Brentford karena mendapatkan tekanan dari City yang bermain lebih dahulu dan meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0 atas Fulham.

Begini reaksi Mikel Arteta setelah Arsenal gagal taklukkan Brentford dan kini terus ditempel Manchester City di klasemen Liga Inggris.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Arsenal  Brentford  Mikel Arteta  Liga Inggris  Manchester City 
BERITA ARSENAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp