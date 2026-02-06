Reaksi Pelatih Persib Seusai Kalahkan Malut United FC

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung berhasil mengalahkan Malut United FC dengan skor 2 - 0 dalam pertandingan pekan ke-20 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Thom Haye dan Saddil Ramdani malam ini jadi bintangnya. Keduanya berhasil mengoyak jala gawang Malut di menit ke-36 dan 87.

Seusai pertandingan, Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, laga melawan Malut United tidaklah mudah. Hal ini terbukti di putaran pertama, yang mana mereka harus menyerah 0 - 2 di Stadion Kie Raha Ternate.

Kali ini, di kandang sendiri, Persib akhirnya membalaskan dendam. Hodak pun mengapresiasi atas kerja keras yang sudah dilakukan anak asuhnya.

"Ini akan menjadi laga yang sulit. Saya cukup senang dengan cara tim kami bermain, tidak mudah untuk memainkan pertandingan ini karena mereka mendadak mengubah cara bermainnya," kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga, Jumat (6/2/2026) malam.

Menurutnya, Malut United bermain bertahan di paruh pertama. Sehingga mereka baru bisa mencetak gol setelah wasit menunjuk titik putih.

"Mereka memainkan lima pemain belakang, jadi di babak pertama kami cukup menemui masalah. Di babak kedua, mulai ada ruang dari mereka dan kami seharusnya bisa mencetak beberapa gol tambahan," tuturnya.

Di luar dari sulitnya pertandingan ini, Hodak senang karena akhirnya mereka bisa kembali mengumpulkan tiga poin.