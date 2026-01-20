Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Reaksi Purbaya soal Rupiah Hampir Tembus Rp 17 Ribu

Selasa, 20 Januari 2026 – 10:09 WIB
Reaksi Purbaya soal Rupiah Hampir Tembus Rp 17 Ribu - JPNN.COM
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12). Foto : Ricardo JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis nilai tukar rupiah akan segera berbalik menguat.

Hal ini Purbaya katakan, setelah nilai tukar rupiah hampir menyentuh Rp 17.000, tepatnya Rp16.955 per dolar AS pada penutupan perdagangan Senin (19/1).

 Purbaya menyatakan, pergerakan rupiah bergantung pada fundamental ekonomi suatu negara.

Baca Juga:

Dalam konteks Indonesia, kinerja ekonomi diyakini bergerak resilien, salah satunya terlihat pada bursa saham.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Senin sore ditutup mencetak level tertinggi baru atau All Time High (ATH) ke posisi 9.133,87.

“IHSG All Time High, kan? Kalau indeks naik, pasti ada aliran asing masuk ke situ juga. Nggak mungkin masuk sendiri yang bisa mendorong ke level seperti itu. Jadi, ini tinggal tunggu waktu saja rupiahnya menguat, karena suplai dolar akan bertambah,” jelas Purbaya dikutip Selasa (20/1).

Baca Juga:

Purbaya menampik dugaan pelemahan rupiah akibat wacana penunjukan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Purbaya menyebut dugaan tersebut kemungkinan lahir akibat kekhawatiran bahwa bank sentral akan kehilangan independensi bila salah satu jabatan diisi oleh mantan pejabat pemerintahan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis nilai tukar rupiah akan segera berbalik menguat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Purbaya Yudhi Sadewa  purbaya  rupiah  Rupiah Melemah  IHSG  Donald Trump  nilai tukar rupiah 
BERITA PURBAYA YUDHI SADEWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp