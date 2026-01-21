Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Reaksi Raffi Ahmad Saat Helikopter yang Ditumpangi Oleng di Udara

Rabu, 21 Januari 2026 – 23:23 WIB
Reaksi Raffi Ahmad Saat Helikopter yang Ditumpangi Oleng di Udara - JPNN.COM
Raffi Ahmad di SMAN 3 Jakarta, kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (19/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad mengalami kejadian yang mendebarkan saat berada di Bali baru-baru ini.

Helikopter yang ditumpanginya saat sedang melakukan kunjungan sempat mengalami gangguan keseimbangan hingga oleng di udara.

Peristiwa menegangkan tersebut terjadi saat Raffi Ahmad dan rombongan melakukan perjalanan udara dari Bali Utara menuju Denpasar.

Baca Juga:

Dalam penerbangan, suami Nagita Slavina itu didampingi oleh manajernya, Prio, dan pengusaha oleh-oleh khas Bali, Ajik Krisna.

Prio, selaku manajer Raffi Ahmad, pun telah mengonfirmasi kejadian tersebut.

Menurutnya, faktor cuaca menjadi penyebab utama helikopter yang ditumpangi sempat tidak stabil.

Baca Juga:

"Ya efek dari cuaca. Kabut tebal, jarak pandang pilot pasti sangat terbatas," ungkap Prio saat dikonfirmasi awak media, Selasa (20/1).

Prio mengatakan bahwa seluruh penumpang merasakan panik saat helikopter oleng.

Presenter Raffi Ahmad mengalami kejadian yang mendebarkan saat berada di Bali baru-baru ini. Helikopter yang ditumpanginya...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Raffi Ahmad  Helikopter Raffi Ahmad  kondisi Raffi Ahmad  Helikopter 
BERITA RAFFI AHMAD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp