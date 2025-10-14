Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Reaksi Sultan HB X soal Mobilnya Disalip Rombongan dengan Patwal Polisi

Selasa, 14 Oktober 2025 – 02:02 WIB
Reaksi Sultan HB X soal Mobilnya Disalip Rombongan dengan Patwal Polisi - JPNN.COM
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X. ANTARA/Luqman Hakim

jpnn.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak mempersoalkan perihal mobilnya disalip kendaraan patroli dan pengawalan polisi.

Menurutnya, ramainya pembahasan di media sosial soal kendaraannya yang tanpa pengawalan itu juga tidak perlu dibesar-besarkan.

"Kenapa dipersoalkan? Kan enggak perlu dipersoalkan itu. Pakai pengawalan atau tidak, biasa saja," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (13/10/2025).

Baca Juga:

Sultan juga mengaku telah terbiasa tidak menggunakan patwal saat bepergian.

"Ya, memang saya biasa enggak ada pengawalan kalau enggak acara resmi. Wong saya bisa nyupiri (nyetir) sendiri juga, kok," tutur Sultan HB X.

Hal itu disampaikan Sultan saat diminta tanggapan ihwal video viral di media sosial yang menampilkan mobilnya disalip rombongan kendaraan beriringan di jalan raya.

Baca Juga:

Dalam rekaman yang diambil pada Rabu (8/10) itu, mobil Sultan berpelat nomor AB 10 HBX tampak berhenti di lampu merah bersama pengendara lain, sedangkan rombongan dengan patwal polisi tampak terus melaju di sisi kanan.

Sultan yang juga Raja Keraton Yogyakarta itu menegaskan tidak ada alasan khusus di balik kebiasaannya tersebut.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sultan HB X bilang begini soal mobilnya disalip patwal polisi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sultan HB X  Sri Sultan Hamengkubuwono X  patwal polisi  Yogyakarta  Viral 
BERITA SULTAN HB X LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp