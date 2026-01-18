Reaksi Wapres Gibran Soal Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polisi, Ada Kata Tak Kenal

Minggu, 18 Januari 2026 – 21:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyatakan tidak mengetahui detail mengenai laporan polisi yang dilayangkan pihak tertentu, seolah mewakilinya.

Gibran menyatakan sama sekali tidak mengenal pelapor Pandji Pragiwaksono yang menyeret namanya.

Dia juga menegaskan tidak terlibat dalam proses pelaporan terhadap pendiri The Founders tersebut.

"Saya enggak tahu yang melaporkan, itu juga enggak ada hubungannya sama saya juga," kata Gibran, dikutip dari kanal YouTube Tretan Universe, Minggu (18/1).

Pada kesempatan tersebut, Gibran sekaligus meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.

Wapres menyebut laporan tercatat sebenarnya bukan terkait penghinaan fisik atau materi mata ngantuk yang menyeret namanya.

Namun, namanya ikut terseret karena topik tersebut menjadi perbincangan dan viral.

"Itu laporannya penistaan agama, yang soal fisik enggak ada dilaporkan," kata Gibran menerangkan.