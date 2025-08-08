Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Pilkada

Real Count Pilkada Papua, Golkar Berani Umumkan Mari-Yo sebagai Pemenang

Jumat, 08 Agustus 2025 – 07:11 WIB
Real Count Pilkada Papua, Golkar Berani Umumkan Mari-Yo sebagai Pemenang - JPNN.COM
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Matius D Fakhiri dan Aryoko Rumaropen atau Mari-Yo. Foto: Ridwan/JPNN.com

jpnn.com - JAYAPURA - Hasil real count sementara menunjukkan perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua nomor urut 02 Matius D Fakhiri dan Aryoko  (Mari-Yo) unggul dari rivalnya Benhur Tomi Mano - Costan Karma (BTM-CK).

Hasil Real count PSU Pilkada Papua, dari 93 persen suara yang masuk dan dihitung, perolehan suara Mari-Yo sebanyak 262.591 suara. Adapun perolehan suara BTM-CK 241.398 suara.

Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Papua Ahmad Doli Kurnia memaparkan hingga Kamis (7/8) pukul 22.00 WIT pasangan Mari-Yo yang diusung 16 partai politik siap dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2025-2030.

Baca Juga:

"Berdasarkan hasil real count kita (Mari-Yo) unggul 52,10 persen suara dibanding lawan hanya 47,90 persen," jelasnya.

"Hingga malam ini kita (Partai Golkar, red) dapat umumkan kalau Mari-Yo adalah pemenang," ujar Doli. 

Matius D Fakhiri mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Papua.

Baca Juga:

"Terima kasih kepada seluruh masyarakat dan pendukung saya, saya harap ini kemenangan masyarakat Papua, untuk Papua Cerah," ujarnya.

Dia berharap masa pendukung tetap tenang hingga penetapan peroleh resmi oleh KPU nantinya.

Berdasar hasil real count Pilkada Papua, Partai Golkar sudah mengumumkan pasangan Mari-Yo sebagai pemenang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   real count Pilkada Papua  Pilgub Papua  mari-yo  Partai Golkar 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp