Real Count Pilkada Papua, Golkar Berani Umumkan Mari-Yo sebagai Pemenang

Jumat, 08 Agustus 2025 – 07:11 WIB

jpnn.com - JAYAPURA - Hasil real count sementara menunjukkan perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua nomor urut 02 Matius D Fakhiri dan Aryoko (Mari-Yo) unggul dari rivalnya Benhur Tomi Mano - Costan Karma (BTM-CK).

Hasil Real count PSU Pilkada Papua, dari 93 persen suara yang masuk dan dihitung, perolehan suara Mari-Yo sebanyak 262.591 suara. Adapun perolehan suara BTM-CK 241.398 suara.

Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Papua Ahmad Doli Kurnia memaparkan hingga Kamis (7/8) pukul 22.00 WIT pasangan Mari-Yo yang diusung 16 partai politik siap dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2025-2030.

"Berdasarkan hasil real count kita (Mari-Yo) unggul 52,10 persen suara dibanding lawan hanya 47,90 persen," jelasnya.

"Hingga malam ini kita (Partai Golkar, red) dapat umumkan kalau Mari-Yo adalah pemenang," ujar Doli.

Matius D Fakhiri mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Papua.

"Terima kasih kepada seluruh masyarakat dan pendukung saya, saya harap ini kemenangan masyarakat Papua, untuk Papua Cerah," ujarnya.

Dia berharap masa pendukung tetap tenang hingga penetapan peroleh resmi oleh KPU nantinya.