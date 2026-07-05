Real Madrid Boyong Denzel Dumfries dari Inter Milan

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid resmi merekrut Denzel Dumfries. Klub Liga Spanyol itu mengumumkan kedatangan bek kanan baru yang dibeli dari Inter Milan itu.

Dumfries yang baru menyelesaikan tugas negaranya bersama Belanda di Piala Dunia 2026, itu dikontrak Madrid selama empat musim ke depan atau hingga 30 Juni 2030.

"Real Madrid CF dan Inter Milan telah mencapai kesepakatan untuk transfer Denzel Dumfries yang akan bergabung dengan klub kami selama empat musim ke depan, hingga 30 Juni 2030," tulis Real Madrid dalam laman resminya, Minggu.

Kedatangan Dumfries di Santiago Bernabeu menutup kisahnya bersama Inter selama lima musim sejak 2021/2022. Selama itu, dia mencatatkan 207 pertandingan di semua kompetisi, dengan torehan 27 gol dan 28 assist.

Delapan trofi, termasuk dua gelar Liga Italia, berhasil didapatkan Dumfries selama membela Nerazzurri.

Selain itu, dia juga berjasa mengantarkan klubnya mencapai final Liga Champions dua kali, meski berakhir dikalahkan Manchester City pada 2023 dan Paris Saint-Germain 2025.

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Bek kanan 30 tahun itu juga pemilik 76 penampilan bersama tim nasional Belanda sejak debutnya pada Oktober 2018.

Dari 76 penampilannya itu, yang empat di antaranya adalah penampilannya di Piala Dunia 2026, Dumfries mengoleksi 11 gol dan 25 assist.