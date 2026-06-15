Real Madrid Boyong Marc Cucurella dari Chelsea

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid akan mendatangkan pemain Chelsea, Marc Cucurella. Los Blancos dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan pemain yang berposisi bek kiri itu dari Chelsea pada bursa transfer musim panas ini.

The Athletic melaporkan pada Minggu (14/6) bahwa Real Madrid akan menebus pemain Timnas Spanyol itu dengan nilai transfer 60 juta euro (Rp 1,1 triliun).

Kesepakatan antara kedua klub terdiri dari biaya tetap sebesar 55 juta euro ditambah bonus sebesar 5 juta euro.

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Meski dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian, transfer Cucurella diperkirakan rampung awal pekan depan.

Cucurella masih terikat dengan Chelsea hingga tiga tahun ke depan setelah menandatangani perpanjangan kontrak pada musim panas lalu. Namun, bek berusia 27 tahun itu terbuka meninggalkan klub London Barat tersebut.

Sebelum Real Madrid mencapai kesepakatan, beberapa klub besar juga menunjukkan minat terhadap Cucurella.

Direktur olahraga Atletico Madrid dan Barcelona pernah melakukan pendekatan kepada pemain itu.

Pelatih baru Manchester City Enzo Maresca tertarik untuk merekrutnya.