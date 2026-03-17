Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Sepak Bola

Real Madrid Datang dengan Rekor yang Bikin Man City Was-Was

Selasa, 17 Maret 2026 – 12:09 WIB
Skuad Real Madrid menjalani sesi latihan. Foto: X/realmadrid.

jpnn.com - Real Madrid berada dalam posisi menguntungkan menjelang lawatan ke markas Manchester City pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions musim 2025/26.

Menurut jadwl, pertandingan Man City vs Madrid akan digelar di Etihad Stadium, Rabu (17/3/2026) dini hari WIB.

Los Blancos datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengamankan kemenangan 3-0 pada pertemuan pertama.

Baca Juga:

Hasil tersebut membuat wakil Spanyol itu hanya perlu menjaga selisih gol agar tidak kalah lebih dari dua gol untuk memastikan tiket ke babak berikutnya.

Selain keunggulan agregat, Madrid juga memiliki catatan yang cukup solid saat menghadapi klub-klub asal Inggris di kompetisi Eropa.

Berdasarkan data UEFA, mereka sudah menjalani puluhan pertandingan melawan wakil Premier League dengan hasil yang cukup impresif.

Baca Juga:

Total, dari 65 pertandingan, El Real meraih 27 kemenangan, 16 imbang, dan 22 kali kalah.

Kendati demikian, performa Madrid saat bermain di Inggris tidak selalu mulus.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Real Madrid  Manchester City  Madrid  City  Liga Champions 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp