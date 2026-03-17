Real Madrid Datang dengan Rekor yang Bikin Man City Was-Was

jpnn.com - Real Madrid berada dalam posisi menguntungkan menjelang lawatan ke markas Manchester City pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions musim 2025/26.

Menurut jadwl, pertandingan Man City vs Madrid akan digelar di Etihad Stadium, Rabu (17/3/2026) dini hari WIB.

Los Blancos datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengamankan kemenangan 3-0 pada pertemuan pertama.

Hasil tersebut membuat wakil Spanyol itu hanya perlu menjaga selisih gol agar tidak kalah lebih dari dua gol untuk memastikan tiket ke babak berikutnya.

Selain keunggulan agregat, Madrid juga memiliki catatan yang cukup solid saat menghadapi klub-klub asal Inggris di kompetisi Eropa.

Berdasarkan data UEFA, mereka sudah menjalani puluhan pertandingan melawan wakil Premier League dengan hasil yang cukup impresif.

Total, dari 65 pertandingan, El Real meraih 27 kemenangan, 16 imbang, dan 22 kali kalah.

Kendati demikian, performa Madrid saat bermain di Inggris tidak selalu mulus.