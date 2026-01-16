Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Real Madrid Dipermalukan Albacete, Alvaro Arbeloa Justru Memuji Vinicius

Jumat, 16 Januari 2026 – 09:38 WIB
Real Madrid Dipermalukan Albacete, Alvaro Arbeloa Justru Memuji Vinicius
Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa, (Antara/X/FabrizioRomano)

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid takluk dari Albacete Balompie 2-3 pada babak 16 besar Piala Raja, Rabu dini hari WIB.

Pelatih sementara Real Madrid Alvaro Arbeloa justru memuji penyerang sayap Vinicius Junior meskipun Los Blancos dipermalukan tim divisi kedua Albacete Balompie di pertandingan itu. 

Vinicius tidak mencetak gol atau membuat assist. Namun, Arbeloa menilai pergerakannya di pertahanan Albacete membuat lawan  kerepotan.

"Dia (Vinicius) membantu tim, terus berlari dan tidak pernah sembunyi di lapangan. Itulah Vini yang ingin saya lihat. Dia berani, bertanggung jawab dan sulit ditaklukkan," kata Arbeloa dalam laman Real Madrid.

Menurut Arbeloa, pengaruh Vinicius dalam skuadnya seperti seorang kapten.

Dia menyebut pemain asal Brasil itu selalu berusaha keras menunjukkan yang terbaik dalam keadaan apa pun.

Menurut dia, apabila terus bermain seperti saat melawan  Albacete, Vinicius dapat membawa Real Madrid mendapatkan trofi.

"Kami membutuhkan versi terbaik dari dirinya," tegasnya.

Real Madrid dipermalukan Albacete di Piala Raja, Alvaro Arbeloa justru memuji penampilan Vinicius Jr.

Real Madrid  Alvaro Arbeloa  Vinicius  Piala Raja  Albacete vs Real Madrid 
