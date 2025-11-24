Real Madrid Ditahan Imbang Elche, Xabi Alonso Sangat Kecewa

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid hanya mampu bermain imbang melawan Elche dengan skor 2-2 dalam lanjutan Liga Spanyol 2025/26, Senin.

Hasil itu memperpanjang catatan nirkemenangan Real dalam tiga pertandingan terakhir, setelah sebelumnya kalah 0-1 dari Liverpool di Liga Champions dan ditahan imbang 0-0 oleh Rayo Vallecano.

Pelatih Real Madrid Xabi Alonso kecewa dengan hasil imbang Los Blancos saat bertandang ke markas Elche.

“Kami tidak senang karena kami tahu dengan sangat jelas bahwa kami selalu ingin menang, dan ketika kami tidak menang, tentu kami tidak bisa bahagia,” kata Alonso dikutip dari laman resmi Real, Senin (24/11).

“Masih banyak pertandingan tersisa sebelum akhir tahun, dan kami harus mulai memikirkan laga selanjutnya dengan menganalisis apa yang sudah kami lakukan hari ini,” tambahnya.

Dalam laga di Manuel Martinez Valero, tuan rumah unggul terlebih dahulu melalui gol Aleix Febas pada menit ke-53, sebelum Dean Huijsen menyamakan kedudukan untuk Real pada menit ke-78.

Elche merestorasi keunggulannya berkat gol Alvaro Rodriguez pada menit ke-84, namun gol Jude Bellingham pada menit ke-87 menyelamatkan satu poin bagi Los Blancos.

Dengan rentetan hasil tidak optimal belakangan ini bagi tim sekelas Real, Alonso merasa belum saatnya khawatir dan tetap yakin pasukannya akan kembali bangkit secepatnya.