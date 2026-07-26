Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Real Madrid Kepincut Rekrut Michael Olise, Muenchen Bereaksi Tegas

Minggu, 26 Juli 2026 – 05:00 WIB
Real Madrid Kepincut Rekrut Michael Olise, Muenchen Bereaksi Tegas - JPNN.COM
Michael Olise berseragam Timnas Prancis. Foto: REUTERS

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah laporan menyebut Real Madrid kepincut merekrut Michael Olise dari Bayern Muenchen.

Pemain berusia 24 tahun itu bahkan disebut terbuka untuk bergabung dengan raksasa Spanyol tersebut.

Namun, klub pemilik Olise, Bayern Muenchen menegaskan tidak akan melepas pemainnya itu pada bursa transfer musim panas ini.

Baca Juga:

"Itu sama sekali bukan isu bagi kami. Kami senang Michael sudah kembali dari masa liburan. Dia akan memainkan peran penting untuk FC Bayern musim ini, sama seperti musim lalu," ujar Direktur olahraga Bayern, Christoph Freund yang dikutip dari French Football News, Minggu.

Bayern tetap bersikeras mempertahankan sang pemain yang masih terikat kontrak hingga 2029 itu.

Olise memang menjadi salah satu pemain paling bersinar sejak didatangkan Bayern pada 2024 dari Crystal Palace.

Baca Juga:

Dalam dua musim bersama Die Roten, dia telah mengoleksi 42 gol dan 54 assist, sekaligus menjelma sebagai salah satu winger kanan paling berbahaya di Eropa.

Performa impresif Olise juga berlanjut di Piala Dunia 2026.

Sejumlah laporan menyebut Real Madrid kepincut merekrut Michael Olise dari Bayern Muenchen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Michael Olise  Real Madrid  Bayern Muenchen  Piala Dunia 2026 
BERITA MICHAEL OLISE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp