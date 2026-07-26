Real Madrid Kepincut Rekrut Michael Olise, Muenchen Bereaksi Tegas

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah laporan menyebut Real Madrid kepincut merekrut Michael Olise dari Bayern Muenchen.

Pemain berusia 24 tahun itu bahkan disebut terbuka untuk bergabung dengan raksasa Spanyol tersebut.

Namun, klub pemilik Olise, Bayern Muenchen menegaskan tidak akan melepas pemainnya itu pada bursa transfer musim panas ini.

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"Itu sama sekali bukan isu bagi kami. Kami senang Michael sudah kembali dari masa liburan. Dia akan memainkan peran penting untuk FC Bayern musim ini, sama seperti musim lalu," ujar Direktur olahraga Bayern, Christoph Freund yang dikutip dari French Football News, Minggu.

Bayern tetap bersikeras mempertahankan sang pemain yang masih terikat kontrak hingga 2029 itu.

Olise memang menjadi salah satu pemain paling bersinar sejak didatangkan Bayern pada 2024 dari Crystal Palace.

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Dalam dua musim bersama Die Roten, dia telah mengoleksi 42 gol dan 54 assist, sekaligus menjelma sebagai salah satu winger kanan paling berbahaya di Eropa.

Performa impresif Olise juga berlanjut di Piala Dunia 2026.