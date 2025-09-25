Real Madrid Raih Kemenangan Beruntun, Xabi Alonso: Ini Baru Permulaan

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Real Madrid Xabi Alonso mengatakan kemenangan beruntun yang diraih Los Blancos hingga pekan keenam Liga Spanyol baru sebuah permulaaan.

Menurut Xabi, kini Real Madrid berada di jalur yang benar, dan mereka enggan berhenti meraih kemenangan.

“Kami tidak bisa berhenti. Ini baru permulaan dan kami ingin terus bersaing dengan baik," kata Xabi Alonso dikutip dari laman resmi klub, Rabu (24/9).

Hingga pekan keenam yang sudah dilalui oleh Real Madrid pada Liga Spanyol, Los Blancos berhasil menyapu bersih semuanya dengan kemenangan, masing-masing kontra Osasuna, Oviedo, Mallorca, Real Sociedad, Espanyol, dan terbaru atas Levante.

Pada pertandingan menghadapi Levante di Stadion Ciutat de Valencia, Valencia, Rabu dini hari WIB, Real Madrid meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 4-1 berkat gol dari Vinicius Junior, Franco Mastantuono, dan brace Kylian Mbappe.

Selain mencetak kemenangan beruntun di Liga Spanyol, Real Madrid juga mampu meraih kemenangan ketika menghadapi Marseille pada ajang Liga Champions.

Menurut Xabi, rentetan kemenangan yang didapatkan oleh Real Madrid merupakan modal penting untuk menghadapi Derbi Madrid kontra Atletico, akhir pekan mendatang.

"Kami baru saja menyelesaikan pertandingan dan saya sepenuhnya fokus pada pertandingan hari ini dan ke mana kami akan menuju. Kami akan mulai memikirkan derbi mulai besok. Performa tim yang sangat lengkap," jelas pelatih berkebangsaan Spanyol tersebut.