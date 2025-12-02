Real Madrid Seri 3 Kali Beruntun, Xabi Alonso tak Resah

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid memetik hasil imbang tiga kali beruntun di Liga Spanyol 2025/2026.

Namun demikian, Pelatih Real Madrid Xabi Alonso tetap tenang.

Alonso tidak resah denga nhasil seri yang diraih timnya pada tiga pertandingan Liga Spanyol.

"Saya tidak mengeluhkan apa pun karena sebenarnya saya menyukai reaksi para pemain di lapangan. Apa yang kami lakukan mungkin tidak bisa membalikkan keadaan, tetapi kami selalu hampir melakukannya," ujar Alonso dikutip dari laman resmi Real Madrid, Senin (1/12).

Terkini, Madrid ditahan imbang 1-1 oleh Girona di Stadion Montivili, Girona, Senin dini hari WIB. Hasil seri dengan Girona merupakan skor sama kuat ketiga Madrid di Liga Spanyol musim ini secara berturut-turut setelah sebelumnya imbang dengan Rayo Vallecano (0-0) dan Elche (2-2). Semua laga itu digelar di markas lawan.

Melihat hal tersebut, Alonso pun meminta para pemainnya selalu bersatu dan berani mengkritik diri sendiri demi kemajuan tim.

Juru taktik berkebangsaan Spanyol juga menginstruksikan anak-anak asuhnya untuk fokus pada laga tandang berikutnya di liga menghadapi Atletico Bilbao, Kamis (4/12) dini hari WIB.

"Kami harus terus melanjutkan kebersamaan yang kami miliki, melakukan autokritik yang perlu dan selalu memupuk keinginan untuk menang saat bermain tandang. Kami punya kesempatan berikutnya melawan Bilbao," kata Alonso.