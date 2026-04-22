Real Madrid vs Alaves: Menang 2-1, Los Blancos Terus Tempel Barcelona

Rabu, 22 April 2026 – 07:57 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid menang 2-1 atas Alaves pada laga pekan ke-33 Liga Spanyol di Santiago Bernabeu, Rabu dini hari WIB.

Kemenangan ini membuat Los Blancos terus menempel Barcelona di puncak klasemen sementara Liga Spanyol.

Tim asuhan Alvaro Arbeloa menempati peringkat dua dengan 73 poin, terpaut enam angka dari pemuncak klasemen.

Alaves gagal menjauh dari zona degradasi.

Mereka menempati peringkat 17 dengan 33 poin, unggul satu angka dari tim yang berada di zona merah, demikian yang dilansir laman resmi LaLiga.

Pada pertandingan di Santiago Bernabeu, Real Madrid menang berkat dua gol yang dicetak Kylian Mbappe dan Vinicius Junior.

Alaves hanya mampu membalas lewat Toni Martinez pada masa injury time.

El Rea langsung tampil menekan sejak awal pertandingan.