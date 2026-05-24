Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Real Madrid vs Athletic: Los Blancos Tutup Musim dengan Kemenangan

Minggu, 24 Mei 2026 – 06:40 WIB
Real Madrid vs Athletic: Los Blancos Tutup Musim dengan Kemenangan - JPNN.COM
Real Madrid CF (ANTARANEWS/Ardika)

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid menutup musim Liga Spanyol 2025/2026 dengan kemenangan di Stadion Santiago Bernabeu, Minggu dini hari WIB.

Pada pertandingan pekan ke-38 Liga Spanyol, Real Madrid menang 4-2 atas Athletic Club.

Dikutip dari laman Liga Spanyol, kemenangan itu memastikan Los Blancos berada di posisi runner-up klasemen akhir dengan koleksi 86 poin.

Baca Juga:

Sementara itu, Athletic Club harus puas menutup kompetisi di peringkat ke-12 dengan 42 poin.

Laga tersebut juga menjadi momen emosional karena menandai pertandingan terakhir Daniel "Dani" Carvajal dan David Alaba bersama Real Madrid.

Meski sudah dipastikan gagal merebut gelar juara Liga Spanyol, Real Madrid tetap menurunkan kekuatan terbaik di hadapan pendukungnya sendiri.

Baca Juga:

Tim asuhan Alvaro Arbeloa itu langsung tampil agresif sejak menit awal.

El Real mendominasi jalannya pertandingan.

Real Madrid menutup musim Liga Spanyol 2025/2026 dengan kemenangan. Madrid bungkam Athletic Club 4-2.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   La Liga  Real Madrid vs Athletic Bilbao  Real Madrid  Liga Spanyol 
BERITA LA LIGA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp