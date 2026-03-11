Real Madrid vs Manchester City, Los Blancos Yakin Raih Hasil Luar Biasa

jpnn.com - JAKARTA - Leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2025/2026 antara Real Madrid vs Manchester City akan berlangsung di Santiago Bernabeu, Madrid, Kamis dini hari.

Gelandang Real Madrid Federico Valverde menyatakan timnya harus siap fisik dan mental ketika menghadapi Manchester City.

"Kami perlu siap secara fisik dan yang terpenting mental," kata Valverde dalam laman Madrid pada Rabu (11/3).

Pemain berkebangsaan Uruguay itu menilai pertandingan sekelas menghadapi Manchester City adalah laga yang benar-benar dinantikan banyak orang.

Valverde mengatakan kondisi timnya sangat baik setelah mengalahkan Celta Vigo dalam laga Liga Spanyol.

Dia menilai pertandingan melawan City sangat penting bagi suporter Madrid.

"Kami membutuhkan mereka. Setiap pemain yang mendapat kesempatan bermain harus berusaha memberikan yang terbaik," kata Valverde.

"Saya percaya kami akan meraih hasil yang luar biasa," tambah dia. Valverde mengatakan Real Madrid terus bersiap menghadapi Manchester City dan siapa pun yang mendapatkan kepercayaan harus memberikan kemampuan terbaiknya, dalam bertahan maupun menyerang. (antara/jpnn)