Real Madrid vs Osasuna: Gol Penalti Mbappe Bawa Los Blancos Raih Kemenangan

Rabu, 20 Agustus 2025 – 06:15 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid menang tipis 1-0 atas Osasuna pada pekan pertama Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Rabu dini hari WIB.

Gol tunggal dari Kylian Mbappe membawa Real Madrid membuka musim baru 2025/2026 dengan kemenangan.

Pada pertandingan ini, Mbappe mengantarkan Real Madrid meraih kemenangan atas Osasuna setelah tendangan penaltinya mampu berbuah menjadi gol, demikian catatan La Liga.

Kemenangan ini membuat Real Madrid berada di peringkat kedelapan klasemen sementara Liga Spanyol dengan tiga poin dari satu laga, sedangkan Osasuna menempati posisi 16.

Secara statistik, Real Madrid mendominasi jalannya pertandingan dibanding Osasuna dengan 71 persen penguasaan bola, dan melepaskan 18 tendangan yang lima di antaranya tepat sasaran.

Madrid memperagakan permainan menyerang sejak menit pertama, namun upaya-upaya yang mereka lakukan kerap dibendung oleh lini pertahanan Osasuna.

Los Blancos sempat memiliki peluang melalui tendangan yang dilepaskan oleh Mbappe, namun bola dapat diamankan oleh kiper Osasuna Sergio Herrera.

Madrid terus menekan lini pertahanan Osasuna pada sisa waktu babak pertama, akan tetapi hingga turun minum skor imbang tanpa gol untuk kedua tim tetap bertahan.