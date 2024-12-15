Real Madrid vs Rayo Vallecano: Kylian Mbappe Bawa Los Blancos Raih Kemenangan

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid menaklukkan Rayo Vallecano 2-1 pada pertandingan Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Minggu waktu setempat. Gol penalti Kylian Mbappe mengantarkan Los Blancos meraih kemenangan.

Gol Mbappe pada menit tambahan babak kedua ini memulihkan keunggulan Madrid setelah gol Vinicius Junior disamakan oleh Jorge de Frutos.

Rayo Vallecano harus mengakhiri pertandingan dengan sembilan pemain setelah Pathe Ciss dan Pep Chavarria mendapatkan kartu merah dari wasit.

Berkat kemenangan ini, Real Madrid terus menempel ketat Barcelona di peringkat kedua klasemen Liga Spanyol dengan 54 poin dari 22 laga, hanya satu angka di bawah Blaugrana yang berada di posisi pertama.

Sebaliknya, kekalahan membuat Vallencano berada di posisi 17 dengan 22 poin dari 22 laga.

Real Madrid unggul lebih dahulu pada melalui gol Vinicius Junior pada menit ke-15.

Vinicius nyaris menggandakan kedudukan ketika tendangannya menyamping tipis dari gawang Rayo.

Pada babak kedua, Rayo menyamakan kedudukan 1-1 pada menit ke-49 setelah umpan Alvaro Garcia dikonversi menjadi gol oleh Jorge de Frutos.